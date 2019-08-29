2019-08-29T09:48:12+03:00
Политика

Радаев: Путин сказал нам: «вы — молодцы»

На заседании правительства губернатор рассказал о похвале президента РФ
Марина Новопашина
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Валерий Радаев на заседании правительства рассказал о похвале президента РФВалерий Радаев на заседании правительства рассказал о похвале президента РФФото: Марина Новопашина
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На заседании правительства Саратовской области 29 августа губернатор Радаев выступил по итогам визита президента РФ Владимира Путина в новый аэропорт «Гагарин».

- В этом году нам наконец-то удалось реализовать проект аэропорта. Все думали, что этого не свершится, однако мы сделали это. Мы также сделали хорошую дорогу к нему, что так давно просили жители. Сейчас уже почти 2 тыс. человек в сутки проходят через аэропорт.

Задача сегодня — понять как работать, чтобы была полная загруженность терминала для поднятия областной экономики.

Новая воздушная гавань — подарок жителям региона. Аэропорт строился по программе государственно-частного партнерства. В стартовой ситуации мы работали в особых условиях. Инвестор не начинал работать, пока свою долю не внесет регион. Северный подход стоил почти 6 млрд рублей, Южный — 9 млрд.

Много было неприятностей, но главное что мы медленно, но верно пришли к той цели, к которой стремились.

Мы сделали международный всепогодный аэропорт.

Федеральный бюджет вложил 7 млрд 608 млн рублей, областной, только вдумайтесь, — 4,9 млрд рублей. Еще более 6 млрд вложил инвестор.

Владимир Владимирович Путин сказал нам по итогам, что «вы молодцы». Поэтому, пользуясь случаем, говорю всем вам спасибо, всем, кто участвовал, кто косвенно поддерживал.

Я видел эмоции людей. Это новые возможности и для бизнеса, и для людей, и для региона, чтобы развивался в другой ситуации.

Путин поручил нам помнить какое имя носит этот аэропорт. Дочь Юрия Гагарина была там, она приятно удивлена и тронута всеми этими событиями, — поделился с участниками заседания губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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