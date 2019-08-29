В Ершове арестован 77-летний ревнивый мужчина, забивший соседа
В Ершове следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 77-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, от которого потерпевший скончался.
- Злоумышленника заключили под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.
Напомним, трагедия произошла около семи вечера 23 августа. Пенсионер пришел домой и увидел, как его 67-летняя супруга пьет с 57-летним соседом. Хозяин жилища никак не отреагировал на это, употреблять за компанию отказался и просто сел рядом.
В какой-то момент злоумышленник увидел, как гость держит за колено его жену.
Мужчина возмутился и стал выгонять соседа, обзывая его. В приступе гнева пенсионер поднял с пола деревянную палку и стал бить потерпевшего по голове и телу, а после все же выпроводил соперника из дома.
Гость ушел, дошел до своего двора и там потерял сознание. Родственники нашли его 25 августа мертвым.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что он погиб от тупой травмы груди с повреждением правого легкого и переломов ребер.
Следователи задержали пенсионера, заключили его под стражу. Пока обвиняемый там, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU