В Ершове арестован 77-летний ревнивый мужчина, забивший соседа

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-29T09:19:51+03:00

Злоумышленнику не понравилось, что соперник проявлял знаки внимания к его жене

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В Ершове следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 77-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, от которого потерпевший скончался.

- Злоумышленника заключили под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, трагедия произошла около семи вечера 23 августа. Пенсионер пришел домой и увидел, как его 67-летняя супруга пьет с 57-летним соседом. Хозяин жилища никак не отреагировал на это, употреблять за компанию отказался и просто сел рядом.

В какой-то момент злоумышленник увидел, как гость держит за колено его жену.

Мужчина возмутился и стал выгонять соседа, обзывая его. В приступе гнева пенсионер поднял с пола деревянную палку и стал бить потерпевшего по голове и телу, а после все же выпроводил соперника из дома.

Гость ушел, дошел до своего двора и там потерял сознание. Родственники нашли его 25 августа мертвым.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что он погиб от тупой травмы груди с повреждением правого легкого и переломов ребер.

Следователи задержали пенсионера, заключили его под стражу. Пока обвиняемый там, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU