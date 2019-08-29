2019-08-29T09:19:51+03:00
Происшествия

В Ершове арестован 77-летний ревнивый мужчина, забивший соседа

Злоумышленнику не понравилось, что соперник проявлял знаки внимания к его жене
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершове следователи продолжают расследование уголовного дела в отношении 77-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, от которого потерпевший скончался.

- Злоумышленника заключили под стражу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, трагедия произошла около семи вечера 23 августа. Пенсионер пришел домой и увидел, как его 67-летняя супруга пьет с 57-летним соседом. Хозяин жилища никак не отреагировал на это, употреблять за компанию отказался и просто сел рядом.

В какой-то момент злоумышленник увидел, как гость держит за колено его жену.

Мужчина возмутился и стал выгонять соседа, обзывая его. В приступе гнева пенсионер поднял с пола деревянную палку и стал бить потерпевшего по голове и телу, а после все же выпроводил соперника из дома.

Гость ушел, дошел до своего двора и там потерял сознание. Родственники нашли его 25 августа мертвым.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что он погиб от тупой травмы груди с повреждением правого легкого и переломов ребер.

Следователи задержали пенсионера, заключили его под стражу. Пока обвиняемый там, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи №3
В Саратове запланирован ремонт двух улиц
В Энгельсском районе назначен новый замглавы администрации
За летний период специалисты ООО «КВС» закрыли около 750 колодцев
Растет число аварий с участием детей в Саратове
В Саратовской области с начала года произошло 37 лесных пожаров
Проект закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан» обсудили в Саратове
Женщина за рулем «Калины» в Саратове пострадала после тарана иномарки
Экодесант в сосновом бору: работники и ветераны Саратовского НПЗ, студенты и школьники очистили лес от мусора
В Балакове начались поиски мужчины с серо-голубыми глазами
Последние три года в Саратовской области не продается около 8% вновь построенного жилья
В столкновении ЗАЗ и ВАЗ в Саратове пострадал ребенок
Губернатор Радаев предупредил подчиненных о внимании со стороны ФСБ
Холодное лето привело к сокращению числа утопленников в Саратовской области
Вольск на неопределенное время остался без воды
В Саратове ревнивец хотел напугать жену и сжег ее вместе с отцом
Радаев потребовал привлекать дорожников из соседних регионов
Чуриков: Качественные дороги позволят ликвидировать 85% ДТП в Саратовской агломерации
В Энгельсе мужчина проспал изнасилование своей жены
В Саратове 2 сентября из-за фестиваля «Поехали!» перекроют центр города
Губернатор и председатель правительства указали министру спорта на недоработки
В Шумейке из-за неправильно работающей печи сгорела баня
Радаев обратился к Путину с тремя просьбами
В Саратове маршрутка №65 сбила пешехода
Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО среди юридических лиц превысила 110%
Путину рассказали, что на месте старого аэропорта в Саратове будет «город будущего»