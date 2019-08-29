В четверг и субботу ГИБДД в Саратове организует «охоту» на пьяных водителей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-08-29T09:22:23+03:00

Проверка пройдет в вечернее и ночное время

Изменить размер текста: A A

Вечером и ночью 29 и 31 августа сотрудники ГИБДД в Саратове проведут оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».

Мобильные патрули будут останавливать подозрительные автомобили для проверки водителей на состояние опьянения. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к профилактике.

Всем, кому известно о фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения, предлагают сообщать об этом в службу по телефону: 02 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU