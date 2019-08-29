В четверг и субботу ГИБДД в Саратове организует «охоту» на пьяных водителей
Проверка пройдет в вечернее и ночное время
Гибдд в Саратове проведет профилактику "Нетрезвый водитель"Фото: Александр Уриевский
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Вечером и ночью 29 и 31 августа сотрудники ГИБДД в Саратове проведут оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель».
Мобильные патрули будут останавливать подозрительные автомобили для проверки водителей на состояние опьянения. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к профилактике.
Всем, кому известно о фактах управления транспортным средством в состоянии опьянения, предлагают сообщать об этом в службу по телефону: 02 (102 с мобильного телефона).
ИСТОЧНИК KP.RU