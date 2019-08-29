Мэрия Саратова незаконно выделила субсидию городской аварийной службе

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-29T09:25:00+03:00

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Региональное УФАС выявило нарушение антимонопольного законодательства в действиях администрации Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 19 января 2017 года администрация приняла постановление о субсидиях МУП «Городская аварийная служба 05». Средства предназначались на возмещение затрат по аварийно-восстановительным работам и на приведение в нормативное состояние муниципальных коммуникаций, права на которых не переданы.

При этом деньги отдали МУПу без конкурсных процедур, что нарушает бюджетное законодательство и законодательство о контрактной системе.

Арбитражный суд Саратовской области признал администрацию нарушившей законодательство о защите конкуренции. Мэрия и комитет по финансам обратились в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с обжалованием этого решения, но иск был отклонен.

ИСТОЧНИК KP.RU