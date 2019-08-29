Мэрия Саратова незаконно выделила субсидию городской аварийной службе
Региональное УФАС выявило нарушение антимонопольного законодательства в действиях администрации Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 19 января 2017 года администрация приняла постановление о субсидиях МУП «Городская аварийная служба 05». Средства предназначались на возмещение затрат по аварийно-восстановительным работам и на приведение в нормативное состояние муниципальных коммуникаций, права на которых не переданы.
При этом деньги отдали МУПу без конкурсных процедур, что нарушает бюджетное законодательство и законодательство о контрактной системе.
Арбитражный суд Саратовской области признал администрацию нарушившей законодательство о защите конкуренции. Мэрия и комитет по финансам обратились в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд с обжалованием этого решения, но иск был отклонен.
ИСТОЧНИК KP.RU