В Саратове рецидивист украл у школьницы рюкзак с телефоном

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-29T09:25:33+03:00

Мужчина во всем признался

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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у девятилетней девочки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 31-летней гражданки, 27 августа, с 11:00 до 12:00, неизвестный унес с лавочки у подъезда дома на Саперной улице рюкзак ее дочери.

Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей, задержан 39-летний рецидивист, который во всем признался.

У него изъяли похищенное и отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU