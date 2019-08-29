В Саратове рецидивист украл у школьницы рюкзак с телефоном
Мужчина во всем признался
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла кражу у девятилетней девочки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 31-летней гражданки, 27 августа, с 11:00 до 12:00, неизвестный унес с лавочки у подъезда дома на Саперной улице рюкзак ее дочери.
Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей, задержан 39-летний рецидивист, который во всем признался.
У него изъяли похищенное и отпустили ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU