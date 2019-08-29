В Энгельсе сын украл из квартиры матери телевизор и технику

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-29T08:47:31+03:00

Она сообщила о преступлении в полицию

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В Энгельсе полиция вчера, 28 августа, раскрыла кражу телевизора и бытовой техники.

- Правоохранителям на номер 02 59-летняя женщина позвонила 21 августа и рассказала о пропаже в ее квартире. Она сразу заподозрила в преступлении своего 26-летнего сына-рецидивиста и оценила ущерб в 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция нашла похищенное имущество в комиссионке и задержала мужчину.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU