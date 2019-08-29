В Энгельсе сын украл из квартиры матери телевизор и технику
Она сообщила о преступлении в полицию
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В Энгельсе полиция вчера, 28 августа, раскрыла кражу телевизора и бытовой техники.
- Правоохранителям на номер 02 59-летняя женщина позвонила 21 августа и рассказала о пропаже в ее квартире. Она сразу заподозрила в преступлении своего 26-летнего сына-рецидивиста и оценила ущерб в 20 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Полиция нашла похищенное имущество в комиссионке и задержала мужчину.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и выписана подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU