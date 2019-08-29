В Саратове тополь раздавил машину

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-29T08:39:39+03:00

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В Октябрьском районе Саратова тополь рухнул на машину

Вчера, 28 августа, на Беговой улице тополь упал на «Ладу».

Как сообщил Максим Максимов в соцсети «ВКонтакте», ЧП случилось вечером, примерно в 17:00 – 18:00.

В доказательство своих слов он опубликовал снимки, на которых отчетливо видно разбитое стекло автомобиля из-за силы природы.

Пользователь Валя Столярова написала в комментариях, что это хороший урок для противников опиловки. По мнению Кирилла Преснякова, виной ЧП стал не только сильный ветер, но и само сгнившее дерево, которое успело примоститься также на соседний дом, крышу и забор.

ИСТОЧНИК KP.RU