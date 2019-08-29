Еще один автомобиль перевернулся на 50 лет Октября
На крыше оказалась Audi A3
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Днем 28 августа автомобиль Audi A3 перевернулся на проспекте 50 лет Октября.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», иномарка ехала в сторону центра.
По предварительной версии, автомобиль мог наехать на участок с щебнем и песком, что стало причиной опрокидывания.
Водитель пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU