ДТП с восемью пострадавшими на 3-й Дачной: подробности

СЕГОДНЯ 07:58 2019-08-29T08:14:29+03:00

ГИБДД считает, что водитель Datsun on-DO не соблюдал дистанцию и врезался в Chery

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Стали известны подробности ДТП на 3-й Дачной в Саратове, в котором пострадали восемь человек.

В ГИБДД города отметили, что авария произошла в 21:30 напротив дома №116.

По предварительной версии, 25-летний водитель автомобиля Datsun on-DO не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего Chery, которым управлял 36-летний мужчина.

Datsun on-DO опрокинулся, его шофер был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU