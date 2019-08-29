Мужчина убил брата на крыльце своего дома под Хвалынском

СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-29T08:11:48+03:00

Суд отправил его на девять лет в колонию

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В Хвалынском районе Саратовской области мужчина убил брата.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 40-летнего жителя села Ивановка признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Суд установил, что два брата, 40 и 46 лет, жили в доме, доставшимся им от родителей. Мужчины не имели постоянного места работы и вели запойный образ жизни.

28 апреля 2019 года на крыльце дома они поссорились. Старший обозвал младшего и толкнул с крыльца. В ответ тот ударил его кулаками в грудь и по голове.

На следующий вечер, около 23 часов, он обнаружил 46-летнего брата мертвым в коридоре дома и вызвал «скорую помощь».

Суд приговорил мужчину к девяти годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU