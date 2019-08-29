2019-08-29T08:10:19+03:00
Происшествия

В ДТП под мостом на 3-й Дачной пострадали трое детей

В автомобиле, который попал в аварию, ехало сразу семь человек
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В Ленинском районе Саратова у остановки «3-я Дачная» под трамвайным мостом случилось ДТП, в котором пострадали как минимум восемь человек.

По предварительным данным, на большой скорости автомобили Chery и Datsun задели друг друга. После столкновения последний перевернулся, а Chery вылетел на тротуар.

В этом авто, как сообщил специальный корреспондент КП-Саратов», находилось сразу семь человек, из которых трое детей — семи, четырех и двух лет. Всем им и взрослым оказали первую помощь на месте ДТП прибывшие медики «скорой».

Пострадал также водитель Datsun.

ИСТОЧНИК KP.RU

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