В ДТП под мостом на 3-й Дачной пострадали трое детей
В автомобиле, который попал в аварию, ехало сразу семь человек
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В Ленинском районе Саратова у остановки «3-я Дачная» под трамвайным мостом случилось ДТП, в котором пострадали как минимум восемь человек.
По предварительным данным, на большой скорости автомобили Chery и Datsun задели друг друга. После столкновения последний перевернулся, а Chery вылетел на тротуар.
В этом авто, как сообщил специальный корреспондент КП-Саратов», находилось сразу семь человек, из которых трое детей — семи, четырех и двух лет. Всем им и взрослым оказали первую помощь на месте ДТП прибывшие медики «скорой».
Пострадал также водитель Datsun.
ИСТОЧНИК KP.RU