Общественники Саратова готовы митинговать против неприличной рекламы
В Саратове городская Общественная палата сегодня, 28 августа, обсудила этичность наружной рекламы.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», общественников возмутили отдельные примеры уличной рекламы.
- Рекламируют, например, СПА-салон, нарушая этическую составляющую. Мы как гражданское общество можем прийти к этому месту и протестовать, – заявил Игорь Мещеряков.
Он не отступил от своей гражданской позиции, даже услышав, что это можно будет расценить как несогласованный митинг.
Напомним, в Саратове долгое время не утихают споры вокруг рекламы стриптиз-бара, который установлен рядом со Свято-Троицким кафедральным собором в Саратове.
Владимир Фадеев выдвинул идею штрафовать рублем. За два нарушения, этичной или другой нормы, по его мнению, уместно отбирать выделенный под баннер участок.
ИСТОЧНИК KP.RU