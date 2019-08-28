Общественники Саратова готовы митинговать против неприличной рекламы

СЕГОДНЯ 20:20 2019-08-28T20:20:55+03:00

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В Саратове городская Общественная палата сегодня, 28 августа, обсудила этичность наружной рекламы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», общественников возмутили отдельные примеры уличной рекламы.

- Рекламируют, например, СПА-салон, нарушая этическую составляющую. Мы как гражданское общество можем прийти к этому месту и протестовать, – заявил Игорь Мещеряков.

Он не отступил от своей гражданской позиции, даже услышав, что это можно будет расценить как несогласованный митинг.

Напомним, в Саратове долгое время не утихают споры вокруг рекламы стриптиз-бара, который установлен рядом со Свято-Троицким кафедральным собором в Саратове.

Владимир Фадеев выдвинул идею штрафовать рублем. За два нарушения, этичной или другой нормы, по его мнению, уместно отбирать выделенный под баннер участок.

ИСТОЧНИК KP.RU