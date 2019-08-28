В Энгельсе огромный столб дыма поднялся с территории вблизи военной авиабазы

СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-28T19:46:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе вечером 28 августа наблюдалось сильное задымление. По сообщениям очевидцев и корреспондентов «КП-Саратов» огромный столб белого дыма растянулся над городом, а его источник находился приблизительно в районе Летного городка. Над районом дымообразования кружила пара вертолетов.

Фото из соцсетей

В МЧС от комментариев по этому поводу отказались. Как сообщили корреспонденту "КП-Саратов", "вызовов не было".

По некоторым данным, на территории Энгельсской военной авиабазы проходили учения. О них не объявлялось заранее и по результатам задымления нет сообщений ни от военных, ни от районной администрации.

Задымление части города с источником было хорошо видно из Саратова

ИСТОЧНИК KP.RU