2019-08-28T17:42:52+03:00
Происшествия

В Саратов пытались ввезти 2,3 тыс. флакона поддельных французских духов

Ущерб правообладателей превысил 16 млн рублей [фото]
Екатерина Семенова
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Фото пресс-службы саратовской таможниФото пресс-службы саратовской таможни
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Из Киргизии в Россию через саратовскую таможню пытались переправить крупную партию парфюма.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, мобильная группа задержала автомобиль с грузом 2 316 флаконов духов известных французских марок.

Среди них: 1 216 флаконов Chloe S.A.S и 1 100 — Yves Saint Laurent Parfums.

Фото пресс-службы саратовской таможни

Фото пресс-службы саратовской таможни

Документов на продукцию у владельцев не оказалось. Последующая проверка подтвердила, что духи поддельные, имеют низкое качество и признаки контрафактности.

Фото пресс-службы саратовской таможни

Фото пресс-службы саратовской таможни

Правообладатели товарных брендов оценили ущерб на сумму 16,7 млн рублей.

Фото пресс-службы саратовской таможни

Фото пресс-службы саратовской таможни

По данному факту возбуждено уголовное дело, партия парфюма была изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU

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