В Саратов пытались ввезти 2,3 тыс. флакона поддельных французских духов
Из Киргизии в Россию через саратовскую таможню пытались переправить крупную партию парфюма.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе таможни, мобильная группа задержала автомобиль с грузом 2 316 флаконов духов известных французских марок.
Среди них: 1 216 флаконов Chloe S.A.S и 1 100 — Yves Saint Laurent Parfums.
Фото пресс-службы саратовской таможни
Документов на продукцию у владельцев не оказалось. Последующая проверка подтвердила, что духи поддельные, имеют низкое качество и признаки контрафактности.
Фото пресс-службы саратовской таможни
Правообладатели товарных брендов оценили ущерб на сумму 16,7 млн рублей.
Фото пресс-службы саратовской таможни
По данному факту возбуждено уголовное дело, партия парфюма была изъята.
ИСТОЧНИК KP.RU