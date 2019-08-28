Общественник предложил выделить граффитчикам в Саратове «кусок стены»
Сегодня, 28 августа, в мэрии Саратова обсуждается наружная городская реклама.
Корреспондент «КП-Саратов» сообщил, что председатель саратовской городской ОПы Александр Занорин отметил улучшение качества рекламы. В то же время он отметил агрессивное расклеивание объявления на спецщитах и остановках.
Общественник Владимир Чеканов поинтересовался, если нельзя «задушить» рекламщиков, может, им стоит выделить особое место — доску частных объявлений. А кто наклеит вне этой зоны, будет привлечен к административной ответственности.
Также он негативно выразился о художниках граффити.
- Как вы намерены бороться с граффитчиками? Он напшикал, испортил памятник архитектуры и ему штраф 500 рублей? Нормальным ребятам можно дать кусок стены для рисования, — считает Чеканов.
ИСТОЧНИК KP.RU