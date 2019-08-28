В Саратове не планируют начинать отопсезон в сентябре

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-28T17:02:18+03:00

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В мэрии Саратова сегодня, 28 августа, собралась городская общественная палата, чтобы обсудить предстоящий отопсезон.

Предварительными прогнозами на осень общественник Владимир Чеканов поинтересовался у Наталии Даниленко, зампреда комитета по ЖКХ

- В позапрошлом году в начале сентября мы начинали отпсезон, да. Если мы дали тепло, обратно мы перекрыть не можем, — ответила она.

Чиновница пояснила, что по правилам отопление дают, когда в течении пяти дней держится среднесуточная температура не выше +8 градусов.

- С 15 сентября мы начинаем запрашивать сведения у Гидрометцентра. Сейчас пока до 25 сентября известно, что среднесуточная температура будет выше, однако это долгосрочный прогноз, который не всегда точен, — отметила Наталия Даниленко.

ИСТОЧНИК KP.RU