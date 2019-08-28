2019-08-28T17:00:23+03:00
Происшествия

В Саратовской области продолжаются поиски утонувшего жителя Омска

Лодка с четырьмя мужчинами перевернулась в Балаковском районе
Ольга Симонова
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В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели мужчин в Балакове.

- ЧП случилось на воде 24 августа. Предполагается, что 44-летний житель Эстонии, 48-летний москвич, 47-летний омич и 48-летний житель Краснопартизанского района шли на катере «Прогресс-2» по Волге, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

В один момент у лодки заглох катер, один из мужчин позвонил в МЧС и попросил о помощи.

Течение отнесло катер к створам станции ГЭС, и в этот момент с нее произошел сброс воды, которая залила судно. Оно накренилось и пошло ко дну.

Мужчины остались на воде. Жители Эстонии и Москвы зацепились за металлический канат внутри шлюза и держались за него несколько часов, пока их не вытащили спасатели.

Сегодня днем, 28 августа, у поселка Тополевый Вольского района нашли тело одного из погибших мужчин. Родственники опознали в нем 48-летнего жителя Краснопартизанского района.

Следователи осмотрели место происшествия и признаков насильственной смерти на теле не нашли.

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза для определения точной причины гибели.

Жителя Омска еще ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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