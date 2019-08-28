2019-08-28T16:42:38+03:00
Общество

Перекопанные дороги Саратова обещают открыть в конце сентября

Общественники потребовали от «Т Плюс» ответов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 28 августа, в саратовской администрации проходит заседание городской общественной палаты.

- «Т Плюс» ведет огромную работу, однако сроки затягиваются, к примеру, Чапаева/Горная, Радищева. У жителей возникают проблемы с транспортом, — указал председатель саратовской ОПы Александр Занорин.

Он выразил опасение о возможном срыве отопсезона и увеличения количества пробок, после чего передал слово общественнику Владимиру Фадееву.

Тот не смог ответить, с чем связан затяжной ремонт.

Директор-главный инженер Территориального управления по теплоснабжению Саратова Игорь Струков пояснил, что сроки сдвигаются из-за ремонта другими ресурсоснабжающими организациями, но оправданием он это не считает.

Работы на улице Чапаева, Мичурина, 50 лет Стрелковой дивизии он обещал завершить на следующей неделе. А в целом вновь открыть движение по перекопанным сейчас дорогам — к 20 сентября.

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Владимир Фадеев указал, что надо оповещать жителей о планах работ. Иначе те начинают жаловаться в администрация.

Общественник Валерий Чеканов поинтересовался о синхронизации работ с другими ресурсниками.

- Все планы на будущий год до 1 ноября передаем в муниципалитет для состыковки организаций. В этом году обьем финансирования и работ увеличен. Хотели переложить 10 км, а сейчас уже свыше 12 км и на этом не конец. Работы по синхронизации ведутся. Внеплановые задания появляются после испытаний на прочность. Мы с этим боремся, — уточнил Игорь Струков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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