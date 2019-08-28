2019-08-28T16:36:12+03:00
Звезды

Саратовские музыканты примут участие в установлении рекорда для «Книги рекордов Гиннеса»

Режиссером проекта станет Валерий Гергиев
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Музыканты академического симфонического оркестра Саратовской филармонии примут участие в самом масштабном коллективном исполнении гимна России.

Гимн прозвучит в исполнении сводного оркестра и многонационального сводного хора, включающего профессиональные, любительские и детские коллективы. Дирижером будет художественный руководитель Мариинского театра, председатель Всероссийского хорового общества Валерий Гергиев. Эта акция заявлена на внесение в «Книгу рекордов Гиннеса».

От Саратовской области также участвует духовой оркестр колледжа искусств и его филиалов в составе 44 студентов.

Акция, посвященная 75-летнему юбилею гимна, пройдет 1 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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