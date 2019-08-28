Перед Днем знаний приставы арестовали машину у нерадивого алиментщика из Красноармейска

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-28T16:21:32+03:00

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Судебные приставы провели в Красноармейске Саратовской области акцию «Собери ребенка в школу».

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, мероприятие традиционно проходит в преддверии Дня знаний.

В частности, нерадивый отец из Красноармейска задолжал сыну 60 тыс. рублей. Приставы арестовали автомобиль ВАЗ, принадлежащий мужчине. Теперь машину могут продать, если должник не выплатит всю сумму. Ему самому грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU