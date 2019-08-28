Более 22% жителей Саратовской области имеют доход менее 10 тыс рублей в месяц

СЕГОДНЯ 16:21 2019-08-28T16:21:01+03:00

Количество обеспеченных жителей области в несколько раз меньше числа очень бедных Фото: Евгения ГУСЕВА

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По данным Саратовстата, в 2018 году 397,7 тысяч человек или 16,1% населения Саратовской области умудрялись выживать с доходами ниже прожиточного минимума. Напомним, для населения региона в 2018 году прожиточный минимум составил в среднем 8610, а для пенсионеров он установлен на уровне 7119 рубля в месяц.

С доходами до семи тысяч рублей в Саратовской области в 2018 году проживало 238 тысяч человек (9,6% населения).

От 7000,1 до 10000 рублей - 311 тыс. человек (12,6%)

10000,1 - 14000 рублей - 435,2 (17,7%)

14000,1-19000 рублей - 448,9 тыс. жителей (18,2%).

Доход от 19 до 27 тыс. рублей в месяц имели 462,2 тыс. жителей Саратовской области (18,8%). Это самая массовая категория населения по доходам.

После этого рубежа, который приближен к средней зарплате по региону, количество людей получающих большие деньги начинает сокращаться. Доходами в диапазоне 27-45 тысяч рублей доходами обладали 16,5% населения (405,9 тысяч человек).

Дальше падение еще резче – доходами от 45 до 60 тысяч в месяц могли похвалиться только 4% населения 97,8 тыс. человек. Свыше 60 тысяч рублей в месяц зарабатывали только 2,6% жителей области - 64,1 тысяча человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU