2019-08-28T15:54:23+03:00
Общество

Прокуратура: Бездействие «Т Плюс» грозит срывом отопсезона в Саратове

Директору филиала направлено предостережение
Екатерина Семенова
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Саратову грозит срыв отопсезонаСаратову грозит срыв отопсезонаФото: Екатерина Семенова
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Саратову грозит срыв отопительного сезона. К такому выводу пришла прокуратура города.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, компания «Т Плюс» не ведет необходимых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.

В частности, график работ на улице Большая Казачья выполнен лишь на 35%. Отставание зафиксировано на улицах Сакко и Ванцетти и Кузнечной.

- Бездействие теплоснабжающей организации может привести к тяжким последствиям из-за воздействия низких температур при отсутствии централизованного отопления, — отмечает прокуратура.

В связи с этим директору филиала направлено предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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