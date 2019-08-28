Прокуратура: Бездействие «Т Плюс» грозит срывом отопсезона в Саратове
Директору филиала направлено предостережение
Саратову грозит срыв отопсезонаФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
Саратову грозит срыв отопительного сезона. К такому выводу пришла прокуратура города.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, компания «Т Плюс» не ведет необходимых работ по подготовке к осенне-зимнему периоду.
В частности, график работ на улице Большая Казачья выполнен лишь на 35%. Отставание зафиксировано на улицах Сакко и Ванцетти и Кузнечной.
- Бездействие теплоснабжающей организации может привести к тяжким последствиям из-за воздействия низких температур при отсутствии централизованного отопления, — отмечает прокуратура.
В связи с этим директору филиала направлено предостережение.
ИСТОЧНИК KP.RU