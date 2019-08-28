Житель Ершова хранил дома поддельный алкоголь и табак на 5 млн рублей
Теперь он оказался на скамье подсудимых
Изменить размер текста:
В Ершове Саратовской области 25-летнего местного жителя обвинили в незаконной торговле алкоголем и табаком без акцизных марок.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, с июля по декабрь 2018 года мужчина приобретал алкоголь и табачные изделия и хранил у себя в доме. Там же он занимался продажей товара.
Общая стоимость немаркированной продукции превысила 5 млн рублей.
Свою вину мужчина признал полностью. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU