Житель Ершова хранил дома поддельный алкоголь и табак на 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-28T15:28:44+03:00

Теперь он оказался на скамье подсудимых

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В Ершове Саратовской области 25-летнего местного жителя обвинили в незаконной торговле алкоголем и табаком без акцизных марок.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, с июля по декабрь 2018 года мужчина приобретал алкоголь и табачные изделия и хранил у себя в доме. Там же он занимался продажей товара.

Общая стоимость немаркированной продукции превысила 5 млн рублей.

Свою вину мужчина признал полностью. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU