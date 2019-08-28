2019-08-28T15:28:44+03:00
Происшествия

Житель Ершова хранил дома поддельный алкоголь и табак на 5 млн рублей

Теперь он оказался на скамье подсудимых
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ершове Саратовской области 25-летнего местного жителя обвинили в незаконной торговле алкоголем и табаком без акцизных марок.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по версии следствия, с июля по декабрь 2018 года мужчина приобретал алкоголь и табачные изделия и хранил у себя в доме. Там же он занимался продажей товара.

Общая стоимость немаркированной продукции превысила 5 млн рублей.

Свою вину мужчина признал полностью. Дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратов пытались ввезти 2,3 тыс. флакона поддельных французских духов
Общественник предложил выделить граффитчикам в Саратове «кусок стены»
В Саратове не планируют начинать отопсезон в сентябре
В Саратовской области продолжаются поиски утонувшего жителя Омска
Перекопанные дороги Саратова обещают открыть в конце сентября
Саратовские музыканты примут участие в установлении рекорда для «Книги рекордов Гиннеса»
Перед Днем знаний приставы арестовали машину у нерадивого алиментщика из Красноармейска
Более 22% жителей Саратовской области имеют доход менее 10 тыс рублей в месяц
Прокуратура: Бездействие «Т Плюс» грозит срывом отопсезона в Саратове
Выжившая в сгоревшей машине под Саратовом девочка идет на поправку
Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов
Поиски Александра Боженова в Саратове закончились трагедией
Полиция Саратова изъяла в барах 70 литров незадокументированного алкоголя
Одного из утонувших на Саратовской ГЭС рыбаков нашли в середине Волги
В Саратов прибыли маскоты чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
Добровольцам ПФО рассказали о системе обращения с ТКО в Саратовской области
Дом в Елшанке готовится к заселению
ООО «КВС»: оптимизировать расходы можно с помощью приборов учета