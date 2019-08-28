2019-08-28T14:50:00+03:00
Общество

Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов

Екатерина Семенова
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На внеочередном общем собрании акционеров Банка непрофильных активов (Банк «Траст», ПАО) был переизбран наблюдательный совет банка.

Численный состав наблюдательного совета был расширен до восьми человек. Новыми членами набсовета стали президент-председатель правления Банка непрофильных активов (Банк «Траст», ПАО) Александр Соколов и Максим Першин (независимый член совета директоров). Из состава совета вышел советник председателя Банка России Алексей Симановский. Также в обновленный состав набсовета вошли: первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, президент-председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, директор по специальным инвестиционным проектам РФПИ Илья Бахтурин, заместитель генерального директора по правовым вопросам УК РФПИ Михаил Иржевский, член наблюдательных советов банка «ФК Открытие», ICONIC, QIWI plc Елена Титова, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Изменения в составе наблюдательного совета позволят банку «Траст» сделать структуру корпоративного управления более прозрачной и эффективной. Кроме того, согласно закону «О защите конкуренции», банки «Траст» и «Открытие» больше не являются аффилированными и не составляют единую группу лиц.

Справка:

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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Лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014 г.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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