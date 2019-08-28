Полиция Саратова изъяла в барах 70 литров незадокументированного алкоголя

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-28T14:48:26+03:00

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В Саратове сотрудники УМВД в Волжском и Ленинском районах 27 августа провели рейды по торговым точкам, где, по предварительным данным, торговали алкоголем с различными нарушениями. Информацией о нарушениях с правоохранителями ранее поделились местные жители.

В доме №26 по улице Гвардейская нарушения подтвердились — предприниматель торговал в местном баре алкоголем безо всяких сопроводительных документов. Из незаконного оборота изъято более 20 литров продукции.

В одном из пивных баров в доме №74в по проспекту 50 лет Октября также не смогли предоставить документы на продаваемый алкоголь. Здесь изъято 50 литров спиртосодержащей продукции.

На руководство обоих питейных заведений заведены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU