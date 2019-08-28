Одного из утонувших на Саратовской ГЭС рыбаков нашли в середине Волги
Специалисты областной службы спасения нашли и вытащили из воды тело одного из пропавших рыбаков.
47-летний мужчина выпал из перевернувшейся лодки на территории ГЭС 24 августа вместе с тремя приятелями. Сегодня, 28 августа, его тело обнаружено в середине старого русла Волги в Вольском районе. Спасатели передали его правоохранителям.
Напомним, трагедия произошла при сбросе воды на территории ГЭС, куда несмотря на предупреждения, заплыли четыре рыбака на лодке «Прогресс-2».
Судно перевернулось, люди оказались в воде. Двоим, 44-летнему гражданину Эстонии и 48-летнему жителю Москвы, повезло — их смогли обнаружить живыми и вытащить из перепускного шлюза. Начальник Балаковской ПСС Сергей Чехляев лично спустился при помощи альпинистского снаряжения за пострадавшими.
Поиски еще одного рыбака продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU