2019-08-28T14:44:03+03:00
Происшествия

Одного из утонувших на Саратовской ГЭС рыбаков нашли в середине Волги

Тело погибшего в Балаковском районе мужчины отнесло в Вольский район
Поделиться:
Фото облспасаФото облспаса
Изменить размер текста:

Специалисты областной службы спасения нашли и вытащили из воды тело одного из пропавших рыбаков.

47-летний мужчина выпал из перевернувшейся лодки на территории ГЭС 24 августа вместе с тремя приятелями. Сегодня, 28 августа, его тело обнаружено в середине старого русла Волги в Вольском районе. Спасатели передали его правоохранителям.

Напомним, трагедия произошла при сбросе воды на территории ГЭС, куда несмотря на предупреждения, заплыли четыре рыбака на лодке «Прогресс-2».

Судно перевернулось, люди оказались в воде. Двоим, 44-летнему гражданину Эстонии и 48-летнему жителю Москвы, повезло — их смогли обнаружить живыми и вытащить из перепускного шлюза. Начальник Балаковской ПСС Сергей Чехляев лично спустился при помощи альпинистского снаряжения за пострадавшими.

Поиски еще одного рыбака продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начальник балаковских спасателей достал из воды иностранца и москвича

По словам спасенных, двое их товарищей погибли сразу после опрокидывания лодки

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов
Поиски Александра Боженова в Саратове закончились трагедией
Полиция Саратова изъяла в барах 70 литров незадокументированного алкоголя
В Саратов прибыли маскоты чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
Добровольцам ПФО рассказали о системе обращения с ТКО в Саратовской области
Дом в Елшанке готовится к заселению
ООО «КВС»: оптимизировать расходы можно с помощью приборов учета
ГИБДД будет ловить в Саратове потенциальных террористов в тонированных авто
Володин: Поселок Елшанка преобразится
В Саратове отметили День российского кино
В Саратове мужчина забил собутыльника бутылкой, табуреткой, гитарой и телевизором
Панков: Благодаря Володину в Елшанке начался новый этап жизни поселка
Улицы в Заводском, Ленинском и Кировском районах остались без воды
Организаторы фестиваля «Поехали!» отрицают пропаганду наркотиков в текстах приглашенных артистов
В Заводском районе планируют построить тоннель для перехода ж/д путей
На фестивале «Поехали!» в Саратове выступят HammAli & Navai и Игорь Николаев
В Саратове горел гараж
Мужчины в Саратовской области живут на десять лет меньше, чем женщины
Панков: Жители видят, сколько делает Володин для создания комфортной городской среды, и доверяют ему
Спикер Госдумы удивился, до чего довели здание клуба и стадиона в Заводском районе
У клиентов «Дом.ru» появятся индивидуальные помощники
В Ершове пенсионер забил соседа, который поглаживал коленку его жене
Вячеслав Володин приехал в Заводской район Саратова
Жемчужная чистота Хибин в конкурентных преимуществах
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в топ-6
Володин планирует посетить сквер Марины Расковой, дом в Елшанке и стадион «Торпедо»
Погрузчик с бетоном провалился под землю в Вольске