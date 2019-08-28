В Саратов прибыли маскоты чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-28T14:20:20+03:00

Развлекать гостей будут актеры в костюмах стерляди

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В Саратов прибыл талисман чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, маскоты будут развлекать зрителей и гостей состязаний.

Талисманом ЧМ выбрана стерлядь — символ Саратовской области, который отражает также дух России, как страны-хозяйки чемпионата. Актеры в ростовых куклах призваны создавать атмосферу хорошего настроения, веселья и вселять удачу в спортсменов.

Напомним, ЧМ по пожарно-спасательному спорту состоится в 15-й раз. Соревнования разбиты на группы: среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Состязания пройдут с 8 по 16 августа на стадионе «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU