В Саратов прибыли маскоты чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
В Саратов прибыл талисман чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, маскоты будут развлекать зрителей и гостей состязаний.
Талисманом ЧМ выбрана стерлядь — символ Саратовской области, который отражает также дух России, как страны-хозяйки чемпионата. Актеры в ростовых куклах призваны создавать атмосферу хорошего настроения, веселья и вселять удачу в спортсменов.
Напомним, ЧМ по пожарно-спасательному спорту состоится в 15-й раз. Соревнования разбиты на группы: среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Состязания пройдут с 8 по 16 августа на стадионе «Локомотив».
ИСТОЧНИК KP.RU