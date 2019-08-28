2019-08-28T13:31:30+03:00
Общество

Дом в Елшанке готовится к заселению

Благотворительный проект Вячеслава Володина обеспечил жилье для 256 семей
Екатерина Семенова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Дом в Елшанке, который построен по благотворительному проекту председателя Государственной думы Вячеслава Володина, готовится к заселению.

Напомним, как сегодня во время осмотра объекта отметил Володин, квартиры сдаются с отделкой, что позволяет будущим жильцам сразу начать там жить.

Дом предназначен для переселенцев из аварийных бараков поселка Елшанка.

Жители этих домов в октябре 2017 года обратились к спикеру ГД с просьбой о помощи. Здания были признаны аварийными после 1 января 2012 года и не вошли в программу расселения.

Изначально планировалось предоставить новые квартиры 226 семьям, но по мере реализации благотворительного проекта, обнаруживалось все больше ветхих бараков. В итоге число семей, которые получат жилье, составило 256.

Ранее в доме была проведена жеребьевка по распределению квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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