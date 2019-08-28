ООО «КВС»: оптимизировать расходы можно с помощью приборов учета

СЕГОДНЯ 13:02 2019-08-28T13:24:26+03:00

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Федеральным законодательством установлено обязательное наличие счетчиков воды в квартирах граждан. Приборы учета в квартире помогают жителям оптимизировать расходы на коммунальные услуги: оплата производится только за потребленные объемы ресурса.

Для измерения объема поданного ресурса (воды) устанавливается прибор учета соответствующего типа (водомер). Пользователю предоставляется возможность самостоятельно сделать выбор в пользу того или иного вида измерительного устройства.

Подобрать необходимый индивидуальный прибор учета (ИПУ) воды можно, ориентируясь на особенности жилого или нежилого помещения (вида деятельности или степени благоустройства). Однако при этом необходимо соблюдать условия установки и правила эксплуатации, закрепленные действующим законодательством и нормативными актами. В первую очередь следует выбрать надежную компанию, специалисты которой оперативно и качественно произведут монтаж счетчика учета расхода воды. Организация должна иметь все необходимые документы, подтверждающие право ее сотрудников заниматься данной деятельностью. При установке ИПУ воды выдается Акт выполненных работ об установке (допуске), паспорт на прибор учета, где указана дата последней поверки и сроки проведения следующей.

После установки, замены или поверки водомера собственнику помещения необходимо подать заявку на ввод в эксплуатацию оборудования в Центре по работе с абонентами ООО «КВС» (Саратов, ул. Советская, 10). Срок ввода прибора учета, согласно Постановлению Правительства РФ №354, составляет 30 рабочих дней со дня получения заявки (при наличии предоставления доступа в помещение).

По результатам проверки представитель ООО «КВС» оформляет акт ввода в эксплуатацию (опломбирования) прибора учета и устанавливает контрольные номерные пломбы по месту установки счетчика.

Обращаем внимание абонентов на ситуации, когда установку или поверку водомера предлагают люди, представляющиеся сотрудниками ООО «КВС». «Концессии водоснабжения — Саратов» не оказывают услуг по установке и поверке ИПУ. Опломбирование контролерами «КВС» оборудования осуществляется без взимания платы, за исключением случаев, когда опломбирование приборов учета производится повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки абонентом или третьим лицом.

ИСТОЧНИК KP.RU