В Саратове отметили День российского кино

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-28T12:34:37+03:00

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День Российского кино прошел в Саратове.

Праздник профессиональных кинематографистов и работников киноотрасли организовал областной киновидеоцентр. Само мероприятие состоялось на площадке кинотеатра «Happy Cinema». «Комсомольская правда» в Саратове выступила информационным партнером мероприятия.

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27 августа на праздник Российского кино собрались представители областной думы и правительства области, областного отделения Союза кинематографистов РФ, ветераны киноотрасли, руководители муниципальных Домов кино и киновидеоцентров и областных учреждений культуры, начинающие кинематографисты.

Лучшие сотрудники Саратовской области получили награды от министерства культуры. Хорошее настроение гостям подарили актеры театра драмы, музыки и поэзии «Балаганчик» в образах любимых киногероев советских фильмов.

Но, поистине, самым большим сюрпризом для гостей стал эксклюзивный закрытый показ нового отечественного фильма «Команда мечты» (6+, режиссеры М. Зыков, Ф. Абрютин), который случился на два дня раньше официальной премьеры! А также встреча с представителями творческой группы киноленты: исполнителем одной из ролей Янисом Политовым и соавтором фильма — Оксаной Лахно.

ИСТОЧНИК KP.RU