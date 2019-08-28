В Саратове мужчина забил собутыльника бутылкой, табуреткой, гитарой и телевизором

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-28T12:32:38+03:00

Злоумышленник «сел» на семь лет

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор по делу об умышленном причинении вреда, что повлекло причинение смерти потерпевшему.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 24-летнего мужчину признали виновным и отправили в колонию строгого режима на семь лет.

Суд установил, что в ночь на 27 мая в общежитии на улице Васильковская произошла ссора, а потом и драка между мужчинами. Причина — невозвращенный долг.

24-летний мужчина избил потерпевшего руками и ногами, а также табуретом, гитарой и стеклянной бутылкой из-под пива. После этого он бросил в свою жертву телевизор.

От полученных травм потерпевший впоследствии скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU