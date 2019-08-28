Улицы в Заводском, Ленинском и Кировском районах остались без воды
Ведутся работы на сетях
Изменить размер текста:
Несколько улиц в разных районах Саратова днем 28 августа остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в Заводском районе ведутся работы на поврежденных сетях.
В связи с этим до 24 часов не будет воды в квадрате улиц Украинская — Тракторная — Дачная — 2-й Украинский проезд, а также на Крымском проезде и 7-й Нагорной.
Кроме того, для работ управляющей организации до 20 часов воды не будет на Киевской и Огородной.
В Ленинском районе без воды остались дома на Перспективной и Электронной.
ИСТОЧНИК KP.RU