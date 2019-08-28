Улицы в Заводском, Ленинском и Кировском районах остались без воды

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-28T11:33:00+03:00

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Несколько улиц в разных районах Саратова днем 28 августа остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», в Заводском районе ведутся работы на поврежденных сетях.

В связи с этим до 24 часов не будет воды в квадрате улиц Украинская — Тракторная — Дачная — 2-й Украинский проезд, а также на Крымском проезде и 7-й Нагорной.

Кроме того, для работ управляющей организации до 20 часов воды не будет на Киевской и Огородной.

В Ленинском районе без воды остались дома на Перспективной и Электронной.

ИСТОЧНИК KP.RU