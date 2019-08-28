Организаторы фестиваля «Поехали!» отрицают пропаганду наркотиков в текстах приглашенных артистов
На прошедшей сегодня, 28 августа, конференции в пресс-центре правительства по теме проведения областного праздника первокурсников «Поехали!» рассказали о группах, которые будут выступать на театральной площади.
Режиссер мероприятия Дмитрий Большаков заявил, что это будут группы RASA и HammAli & Navai.
Один из журналистов, присутствовавших на конференции, задал спикерам вопрос о пропаганде наркотиков в песнях одной из групп, приведя в пример строчку из композиции:
«Танцы под фонарем, музыка так орет
Скорость спать не дает, мы убитые вдвоем».
Он отметил, что слово «скорость» в этом контексте совсем не про автомобили.
В ответ на это Большаков заявил, что никакой пропаганды он здесь не видит, и слово «скорость» употреблено в нормальном значении.
- Я песни всех исполнителей, которые будут выступать, слушал. Даже Игоря Николаева переслушивал, — заметил режиссер «Поехали!».
После этого заявления хит HammAli & Navai про «подвигаться пьяным на танцполе» и «выпьем за любовь» Николаева вопросов о пропаганде алкоголя не вызвали.
Напомним, праздник для первокурсников «Поехали!» и премия для преподавателей «Высота» пройдут в Саратове на театральной площади и в ТЮЗе имени Киселева соответственно 2 сентября. На мероприятиях ожидаются более 10 тыс. студентов и около 600 преподавателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU