Организаторы фестиваля «Поехали!» отрицают пропаганду наркотиков в текстах приглашенных артистов

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-28T12:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошедшей сегодня, 28 августа, конференции в пресс-центре правительства по теме проведения областного праздника первокурсников «Поехали!» рассказали о группах, которые будут выступать на театральной площади.

Режиссер мероприятия Дмитрий Большаков заявил, что это будут группы RASA и HammAli & Navai.

Один из журналистов, присутствовавших на конференции, задал спикерам вопрос о пропаганде наркотиков в песнях одной из групп, приведя в пример строчку из композиции:

«Танцы под фонарем, музыка так орет

Скорость спать не дает, мы убитые вдвоем».

Он отметил, что слово «скорость» в этом контексте совсем не про автомобили.

В ответ на это Большаков заявил, что никакой пропаганды он здесь не видит, и слово «скорость» употреблено в нормальном значении.

- Я песни всех исполнителей, которые будут выступать, слушал. Даже Игоря Николаева переслушивал, — заметил режиссер «Поехали!».

После этого заявления хит HammAli & Navai про «подвигаться пьяным на танцполе» и «выпьем за любовь» Николаева вопросов о пропаганде алкоголя не вызвали.

Напомним, праздник для первокурсников «Поехали!» и премия для преподавателей «Высота» пройдут в Саратове на театральной площади и в ТЮЗе имени Киселева соответственно 2 сентября. На мероприятиях ожидаются более 10 тыс. студентов и около 600 преподавателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На фестивале «Поехали!» в Саратове выступят HammAli & Navai и Игорь Николаев

Певец малинового вина выступит для педагогов в ТЮЗе

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU