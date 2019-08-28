2019-08-28T12:21:37+03:00
Общество

На фестивале «Поехали!» в Саратове выступят HammAli & Navai и Игорь Николаев

Певец малинового вина выступит для педагогов в ТЮЗе
Ольга Симонова
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Игорь Николаев выступит для педагогов на фестивале «Поехали!» в СаратовеИгорь Николаев выступит для педагогов на фестивале «Поехали!» в СаратовеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В пресс-центре правительства сегодня, 28 августа, состоялась пресс-конференция по поводу проведения областного праздника первокурсников «Поехали!». Он состоится на Театральной площади Саратова 2 сентября.

Его инициатором был председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В 2019 году на празднике ожидаются более 10 тыс. студентов и около 600 преподавателей.

- В ТЮЗе на премии «Высота» для преподавателей будет выступать народный артист Игорь Николаев, — сказал режиссер мероприятия Дмитрий Большаков. Большаков также организовывал «Розу ветров — 2019».

Министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов отметил, что в 18:00 на улице Волжская начнется шествие студентов.

- Программу праздника на театральной площади сократили до 2,5 часа, — сказал Дмитрий Большаков, отметив, что это сделано для того, чтобы люди не уставали.

Теперь праздник будет длиться с 18:30 до 21:00.

- Сначала будет выступление творческих коллективов города, вузов, а после — группа RASA. Хедлайнером будет группа HammAli & Navai, — рассказал режиссер мероприятия.

В завершении концерта будет фейерверк.

Начальник управления культуры администрации Саратова Максим Макуров отметил, что на время проведения «Поехали!» будут перекрыты некоторые центральные улицы Саратова: Театральная площадь, Киселева, Рахова, Волжская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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