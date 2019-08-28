Мужчины в Саратовской области живут на десять лет меньше, чем женщины
Саратовстат опубликовал данные об ожидаемой средней продолжительности жизни в регионе. Для детей, рожденных в 2018 году по Саратовской области, средняя продолжительность жизни составит 72,95 года. При этом женщины проживут на десять лет больше 77,72 года, против 67,85 лет у мужчин.
Есть разница для продолжительности жизни в месте проживания. По данным статистиков, в среднем городские жители могут рассчитывать на 73,35 года жизни. Здесь снова женщины имеют десятилетнее преимущество — 78,03 против 68,11 лет.
На селе средняя ожидаемая продолжительность жизни меньше, чем в городах почти на два года — 71,69. У мужчин — 67,02, у селянок — 76,61.
ИСТОЧНИК KP.RU