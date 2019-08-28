2019-08-28T12:05:15+03:00
Общество

Спикер Госдумы удивился, до чего довели здание клуба и стадиона в Заводском районе

Володин: Стадион «Торпедо» и клуб «Заводской» ждет полная реконструкция [видео]
Дарья Вострикова
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Володин удивился, до чего довели здания клуба и стадионаВолодин удивился, до чего довели здания клуба и стадионаФото: Дарья Вострикова
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Председатель Госдумы 28 августа осмотрел клуб «Заводской» в сквере Марины Расковой в сопровождении главы города.

Спикер ГД прошел по этажам, оценил условия, в которых занимаются дети.

- Давайте займемся реконструкцией и капремонтом. Пофантазируйте, что здесь могло бы быть? Грустно — здесь огромный микрорайон, а клуб с парком могли бы стать центром культурной жизни. Кто развалил это? — поинтересовался Вячеслав Володин.

Вместе с директором клуба и мэром Володин обсудил будущую реконструкцию Фото: Дарья Вострикова

Вместе с директором клуба и мэром Володин обсудил будущую реконструкциюФото: Дарья Вострикова

В новых условиях благодаря поддержке председателя ГД могут оказаться свыше 400 детей, которые ходят в местные секции и кружки.

Следующей точкой посещения Вячеславом Володиным в Заводском районе стал прилегающий к скверу стадион «Торпедо».

- Мы берем всю территорию, большой проект готовим, а на будущий год приступим к реализации. Есть аварийное здание, его нужно снести и понять, что делать вместо него, — отметил Володин.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

От местных жителей поступило предложение построить манеж, потому что во Дворец спорта их не пускают, там «одни выставки». И вообще на манеж «денег особо немного надо».

- Поле большое, поле малое, чтобы здание стадиона попало под реконструкцию, просчитайте это все, — поручил Вячеслав Володин мэру.

Володин о реконструкции клуба "Заводской" в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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