Спикер Госдумы удивился, до чего довели здание клуба и стадиона в Заводском районе
Председатель Госдумы 28 августа осмотрел клуб «Заводской» в сквере Марины Расковой в сопровождении главы города.
Спикер ГД прошел по этажам, оценил условия, в которых занимаются дети.
- Давайте займемся реконструкцией и капремонтом. Пофантазируйте, что здесь могло бы быть? Грустно — здесь огромный микрорайон, а клуб с парком могли бы стать центром культурной жизни. Кто развалил это? — поинтересовался Вячеслав Володин.
Вместе с директором клуба и мэром Володин обсудил будущую реконструкциюФото: Дарья Вострикова
В новых условиях благодаря поддержке председателя ГД могут оказаться свыше 400 детей, которые ходят в местные секции и кружки.
Следующей точкой посещения Вячеславом Володиным в Заводском районе стал прилегающий к скверу стадион «Торпедо».
- Мы берем всю территорию, большой проект готовим, а на будущий год приступим к реализации. Есть аварийное здание, его нужно снести и понять, что делать вместо него, — отметил Володин.
.Фото: Дарья Вострикова
От местных жителей поступило предложение построить манеж, потому что во Дворец спорта их не пускают, там «одни выставки». И вообще на манеж «денег особо немного надо».
- Поле большое, поле малое, чтобы здание стадиона попало под реконструкцию, просчитайте это все, — поручил Вячеслав Володин мэру.
Володин о реконструкции клуба "Заводской" в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU