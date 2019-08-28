Спикер Госдумы удивился, до чего довели здание клуба и стадиона в Заводском районе

СЕГОДНЯ 10:11 2019-08-28T12:05:15+03:00

Володин удивился, до чего довели здания клуба и стадиона Фото: Дарья Вострикова

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Председатель Госдумы 28 августа осмотрел клуб «Заводской» в сквере Марины Расковой в сопровождении главы города.

Спикер ГД прошел по этажам, оценил условия, в которых занимаются дети.

- Давайте займемся реконструкцией и капремонтом. Пофантазируйте, что здесь могло бы быть? Грустно — здесь огромный микрорайон, а клуб с парком могли бы стать центром культурной жизни. Кто развалил это? — поинтересовался Вячеслав Володин.

Вместе с директором клуба и мэром Володин обсудил будущую реконструкциюФото: Дарья Вострикова

В новых условиях благодаря поддержке председателя ГД могут оказаться свыше 400 детей, которые ходят в местные секции и кружки.

Следующей точкой посещения Вячеславом Володиным в Заводском районе стал прилегающий к скверу стадион «Торпедо».

- Мы берем всю территорию, большой проект готовим, а на будущий год приступим к реализации. Есть аварийное здание, его нужно снести и понять, что делать вместо него, — отметил Володин.

От местных жителей поступило предложение построить манеж, потому что во Дворец спорта их не пускают, там «одни выставки». И вообще на манеж «денег особо немного надо».

- Поле большое, поле малое, чтобы здание стадиона попало под реконструкцию, просчитайте это все, — поручил Вячеслав Володин мэру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/728557" frameborder="0"></iframe> Володин о реконструкции клуба "Заводской" в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU