2019-08-28T12:02:40+03:00
Общество

Панков: Жители видят, сколько делает Володин для создания комфортной городской среды, и доверяют ему

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с жителями Заводского района.

- В мае был в энгельсской Летке на встрече Володина с жителями, ветеранами и летчиками. Было принято решение о создании памятника легендарной летчице Марине Расковой. Он создается на личные средства спикера. Буквально два дня назад с Героем Советского Союза, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой приезжали в Летку, где она встречалась с летчиками энгельсской авиабазы. Посетили мемориал, возложили цветы. Там уже вовсю шли работы. Будет хороший мемориал. А теперь Володин ставит вопрос еще и о благоустройстве сквера в Заводском районе Саратова, который назван в честь основательницы женского авиаполка.

Жители любят свой сквер, для них важно не только защитить его от застройки, но и привести в порядок. Для этого надо потрудиться — состояние далеко от идеального. А может стать любимым местом отдыха — рядом большой жилой массив, храм и ФОК, который посещают тысячи людей. И стадион «Торпедо», который может стать еще одним важным спортивным центром. В Заводском районе это уже второй стадион, который планируется реконструировать при поддержке спикера. Работы на стадионе «Волга» уже идут.

Жители видят, сколько делает Володин для создания городской среды, комфортной для людей. Это пешеходные зоны, парки и скверы, спортивные объекты в Саратове, Энгельсе, Вольске, во многих районах. И доверяют ему, — написал Николай Панков.

- Володин также говорит о строительстве путепровода, чтобы дети, которые занимаются на стадионе, не ходили через железнодорожные пути, — добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Задорнов вошел в обновленный состав наблюдательного совета Банка непрофильных активов
Поиски Александра Боженова в Саратове закончились трагедией
Полиция Саратова изъяла в барах 70 литров незадокументированного алкоголя
Одного из утонувших на Саратовской ГЭС рыбаков нашли в середине Волги
В Саратов прибыли маскоты чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
Добровольцам ПФО рассказали о системе обращения с ТКО в Саратовской области
Дом в Елшанке готовится к заселению
ООО «КВС»: оптимизировать расходы можно с помощью приборов учета
ГИБДД будет ловить в Саратове потенциальных террористов в тонированных авто
Володин: Поселок Елшанка преобразится
В Саратове отметили День российского кино
В Саратове мужчина забил собутыльника бутылкой, табуреткой, гитарой и телевизором
Панков: Благодаря Володину в Елшанке начался новый этап жизни поселка
Улицы в Заводском, Ленинском и Кировском районах остались без воды
Организаторы фестиваля «Поехали!» отрицают пропаганду наркотиков в текстах приглашенных артистов
В Заводском районе планируют построить тоннель для перехода ж/д путей
На фестивале «Поехали!» в Саратове выступят HammAli & Navai и Игорь Николаев
В Саратове горел гараж
Мужчины в Саратовской области живут на десять лет меньше, чем женщины
Спикер Госдумы удивился, до чего довели здание клуба и стадиона в Заводском районе
У клиентов «Дом.ru» появятся индивидуальные помощники
В Ершове пенсионер забил соседа, который поглаживал коленку его жене
Вячеслав Володин приехал в Заводской район Саратова
Жемчужная чистота Хибин в конкурентных преимуществах
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в топ-6
Володин планирует посетить сквер Марины Расковой, дом в Елшанке и стадион «Торпедо»
Погрузчик с бетоном провалился под землю в Вольске