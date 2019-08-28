Панков: Жители видят, сколько делает Володин для создания комфортной городской среды, и доверяют ему

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-28T12:02:40+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече спикера Госдумы Вячеслава Володина с жителями Заводского района.

- В мае был в энгельсской Летке на встрече Володина с жителями, ветеранами и летчиками. Было принято решение о создании памятника легендарной летчице Марине Расковой. Он создается на личные средства спикера. Буквально два дня назад с Героем Советского Союза, первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой приезжали в Летку, где она встречалась с летчиками энгельсской авиабазы. Посетили мемориал, возложили цветы. Там уже вовсю шли работы. Будет хороший мемориал. А теперь Володин ставит вопрос еще и о благоустройстве сквера в Заводском районе Саратова, который назван в честь основательницы женского авиаполка.

Жители любят свой сквер, для них важно не только защитить его от застройки, но и привести в порядок. Для этого надо потрудиться — состояние далеко от идеального. А может стать любимым местом отдыха — рядом большой жилой массив, храм и ФОК, который посещают тысячи людей. И стадион «Торпедо», который может стать еще одним важным спортивным центром. В Заводском районе это уже второй стадион, который планируется реконструировать при поддержке спикера. Работы на стадионе «Волга» уже идут.

Жители видят, сколько делает Володин для создания городской среды, комфортной для людей. Это пешеходные зоны, парки и скверы, спортивные объекты в Саратове, Энгельсе, Вольске, во многих районах. И доверяют ему, — написал Николай Панков.

- Володин также говорит о строительстве путепровода, чтобы дети, которые занимаются на стадионе, не ходили через железнодорожные пути, — добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU