В Ершове пенсионер забил соседа, который поглаживал коленку его жене
В Ершове Саратовской области пенсионер забил соседа палкой.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 77-летний мужчина приревновал свою 67-летнюю жену к 57-летнему сопернику.
По версии следствия, 23 августа пожилой мужчина, вернувшись домой, увидел, что у него в гостях находится сосед, который распивает алкоголь с его женой.
Мужчина не придал этому значения, но когда сосед начал гладить чужую жену по коленке, 77-летний пенсионер разъярился. Он попытался выгнать соперника, но тот оскорбил хозяина дома потокм брани. Тогда пенсионер схватил палку и избил гостя.
Потерпевший ушел к себе домой, но во дворе упал и скончался. Его тело нашли родственники 25 августа.
Причина смерти — тупая травма груди с повреждением правого легкого и переломы ребер.
В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU