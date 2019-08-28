Жемчужная чистота Хибин в конкурентных преимуществах

СЕГОДНЯ 09:27 2019-08-28T09:28:58+03:00

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Самый лучший день

Минувшие выходные сотрудники всех предприятий компании «ФосАгро» отмечали День горняка. Конечно, в Череповце, Волхове или Балакове нет представителей этой профессии. Но в Мурманской области работает предприятие Группы, которое можно назвать объединяющим. Именно в Кировском филиале АО «Апатит» берут своё начало производственные успехи предприятий Группы. Здесь добывается уникальное сырьё — апатитовый концентрат, который ложится в основу производства минеральных удобрений. Без него и без ежедневной работы горняков невозможно представить себе реализацию масштабных инвестиционных и социальных проектов, которыми славится ФосАгро. Поэтому День горняка традиционно собирает в Кировске и Апатитах Мурманской области представителей всех предприятий Группы, а также почётных гостей.

Президент поздравил с 90-летием

- Поездка в Кировск на празднование Дня горняка запомнится мне на всю жизнь, — призналась Кристина Лагузина, ведущий специалист планово-договорного отдела ДКС Балаковсого филиала АО «Апатит». — Мы посетили недавно модернизированную фабрику АНОФ-3, где посмотрели, как работают коллеги на самом автоматизированном объекте в составе АО «Апатит», присутствовали на открытии Ледового дворца комплекса «Апатит-Арена». И, конечно, красота этих мест впечатляет.

- Настроение не испортил даже дождь, — поддержал коллегу осмотрщик вагонов Цеха железнодорожного транспорта БФ АО «Апатит» Игорь Чернышов. — За время пока мы гостили в Кировске, побывали в музейно-выставочном центре АО «Апатит», аплодировали сотрудникам кировского филиала на торжественной церемонии награждения, душа радовалась за лучшего горняка, получившего автомобиль к празднику. И на концерте настроение было на самом высоком уровне. Пели, танцевали, как одна большая фосагровская семья. И было очень приятно, что простых тружеников приехало поздравить столь высокое руководство компании (на празднике был и Андрей Григорьевич Гурьев, и глава Совета директоров ФосАгро Ксавье Роле и генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев, бывшая глава Юнеско Ирина Бокова), что они пообщались с работниками, поинтересовались, кто чем живёт.

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В этом году, кстати, профессиональный праздник отмечался особенно широко, душевно и красочно. Ведь он совпал с 90-летием горно-обогатительного комбината «Апатит». Юбилей предприятия — важная веха в истории развития близлежащих городов Кировска и Апатитов, всей Мурманской области и отечественной горно-химической отрасли. И потому это событие не оставил без внимания даже Президент РФ Владимир Путин. Он направил в адрес горняков поздравительную телеграмму.

- История вашего легендарного комбината поистине впечатляет. Основанный в 1929 году в суровых условиях Заполярья, за прошедшее время он стал одним из признанных лидеров отечественной горнохимической отрасли, надежным производителем высококачественной, востребованной на внутреннем и международном рынках продукции. И сегодня по праву считается ключевым предприятием холдинга «ФосАгро». Отмечу, что столь значимые успехи были достигнуты благодаря самоотверженному, слаженному труду многих поколений работников ГОК, их ответственному отношению к делу. Отрадно, что нынешний коллектив «Апатита» достойно продолжает традиции своих предшественников, реализует масштабные проекты по модернизации производства, внедрению инновационных технологий, уделяет особое внимание вопросам экологии, сбережения окружающей среды. Вносит важный вклад в развитие национальной экономики и агропромышленного комплекса, — отметил Президент.

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2-миллиардная тонна самой чистой в мире руды

Добавило масштабности празднованию и ещё одно радостное событие — на Восточном руднике Кировского филиала АО «Апатит» прямо в канун Дня горняка была отгружена двухмиллиардная тонна апатит-нефелиновой руды! В церемонии отгрузки принял участие вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. Он также поздравил виновников торжества с профессиональным праздником и отметил, что компания «ФосАгро» в целом и комбинат «Апатит» в частности являются «жемчужиной горнодобывающей промышленности». Он подчеркнул, что высочайшие корпоративные стандарты чистоты удобрений ФосАгро стали стандартами международными: «Это не просто успех компании, это сбережение здоровья людей, продление их жизни, причём не только в нашей стране, но и во всем мире».

- За последнее десятилетие отрасль преобразилась. И благодаря внедрению новых технологий, модернизации практически всего производства, повышению производительности труда, снижению издержек мы достойно конкурируем на мировых рынках конечной продукции. ФосАгро - жемчужина нашей обрабатывающей промышленности. Каждая третья тонна минеральных удобрений, внесённых на российских полях, произведены на предприятиях ФосАгро. Это современные экологически чистые удобрения, которые пользуются спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. И я хочу пожелать вам никогда не останавливаться во внедрении новых технологий, — отметил Дмитрий Козак.

Дважды городской праздник

Официальные мероприятия — лишь часть празднования. Кировск и Апатиты превратились в эпицентр праздника на несколько дней. 24 августа прошло первенство по мотокроссу, театральный дворик Кировского ДК превратился в площадку для выступления уличных театров из Санкт-Петербурга и Москвы. На набережной озера Верхнее кировчане и гости города могли полюбоваться выставкой горной техники и показательными выступлениями яхтсменов. В программу праздника также вошли выступления творческих коллективов, выставки и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, аттракционы, шоу исторической реконструкции и многое другое. А завершилась череда событий концертом артистов российской эстрады, в котором приняли участие кавер-группа DIAMOND BLACK (г. Москва), певица Елена Темникова, заслуженный артист РФ, певец и композитор Леонид Агутин.

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ИСТОЧНИК KP.RU