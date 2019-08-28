Володин планирует посетить сквер Марины Расковой, дом в Елшанке и стадион «Торпедо»

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-28T08:48:19+03:00

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Продолжается визит председателя Государственной думы России в Саратовскую область.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», сегодня, 28 августа, запланировано посещение трех объектов в Заводском и Ленинском районах.

Одной из точек станет сквер имени Марины Расковой. Ранее жители близлежащих домов обратились к Володину с просьбой помочь благоустроить зоны отдыха. Средства на проект реконструкции уже найдены и для начала работ необходимо узнать пожелания горожан.

Помимо этого сегодня Вячеслав Володин планирует посетить стадион «Торпедо» и дом в Елшанке, который возводится в рамках его благотворительного проекта. Сейчас он уже достроен, в него готовятся переехать жители.

ИСТОЧНИК KP.RU