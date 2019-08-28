Погрузчик с бетоном провалился под землю в Вольске
ЧП случилось во время ремонта тротуара [фото]
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В Вольске Саратовской области под землю провалился автопогрузчик.
Как сообщает местное издание «ПроВольск», ЧП случилось около 15 часов 27 августа на улице Горького.
Погрузчик был задействован на работах по ремонту тротуара — перевозил бетон. Пешеходный мостик не выдержал тяжести спецтехники, и транспортное средство едва ли не полностью ушло в яму.
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Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU