Погрузчик с бетоном провалился под землю в Вольске

СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-28T08:30:41+03:00

ЧП случилось во время ремонта тротуара [фото]

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В Вольске Саратовской области под землю провалился автопогрузчик.

Как сообщает местное издание «ПроВольск», ЧП случилось около 15 часов 27 августа на улице Горького.

Погрузчик был задействован на работах по ремонту тротуара — перевозил бетон. Пешеходный мостик не выдержал тяжести спецтехники, и транспортное средство едва ли не полностью ушло в яму.

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Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU