2019-08-28T08:20:45+03:00
Общество

Прекращены поиски пропавшей в Саратове пенсионерки

Женщину искали 17 добровольцев
Екатерина Семенова
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В Саратове найдена пропавшая пенсионерка Тамара Белова.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», 65-летняя женщина пропала без вести 26 августа.

Для поисков дезориентированной гражданки были собраны отряды добровольцев. Прочесыванием возможных мест нахождения Тамары Беловой занимались 17 человек.

- Отдельное спасибо сотрудникам полиции за профессионализм и совместную работу, — написала слова благодарности координатор проекта «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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