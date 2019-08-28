В Энгельсе парень пошел на грабеж ради еды

СЕГОДНЯ 08:19 2019-08-28T08:19:36+03:00

Он утащил продукты питания на сумму чуть более 1 тыс. рублей

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе полиция вчера, 27 августа, нашла подозреваемого в грабеже.

- Заявление от 42-летнего потерпевшего поступило 20 августа. Он рассказал, что тем же утром в магазине на улице Марины Расковой неизвестные с угрозами ограбили торговую точку, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Злоумышленники утащили продукты питания на сумму чуть более 1 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено 27 августа, и в тот же день был пойман 25-летний парень, ранее уже отбывавший наказание за грабеж.

Рецидивист во всем признался, его задержали. Похищенное не изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU