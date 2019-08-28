В Энгельсе парень пошел на грабеж ради еды
Он утащил продукты питания на сумму чуть более 1 тыс. рублей
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В Энгельсе полиция вчера, 27 августа, нашла подозреваемого в грабеже.
- Заявление от 42-летнего потерпевшего поступило 20 августа. Он рассказал, что тем же утром в магазине на улице Марины Расковой неизвестные с угрозами ограбили торговую точку, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Злоумышленники утащили продукты питания на сумму чуть более 1 тыс. рублей.
Уголовное дело было возбуждено 27 августа, и в тот же день был пойман 25-летний парень, ранее уже отбывавший наказание за грабеж.
Рецидивист во всем признался, его задержали. Похищенное не изъяли.
ИСТОЧНИК KP.RU