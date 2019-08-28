В Саратове из подсобки магазина вор-рецидивист утащил кошелек с 32 тыс. рублей
В Саратове полиция вчера, 27 августа, раскрыла кражу крупной суммы денег из кошелька и его самого.
- В отдел заявление от 58-летней женщины поступило 16 апреля. Она рассказала, что предыдущим утром из подсобки магазина на Усть-Курдюмской улице кто-то украл ее кошелек. В нем были 32 тыс. рублей и банковская карта, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали по подозрению 33-летнего рецидивиста, уже отбывавшего сроки за кражи.
Мужчина во всем признался, но деньги и кошелек не отдал. Оказалось, что аксессуар он выбросил в урну, а наличку потратил. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU