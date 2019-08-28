В Саратове из подсобки магазина вор-рецидивист утащил кошелек с 32 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-28T08:11:09+03:00

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В Саратове полиция вчера, 27 августа, раскрыла кражу крупной суммы денег из кошелька и его самого.

- В отдел заявление от 58-летней женщины поступило 16 апреля. Она рассказала, что предыдущим утром из подсобки магазина на Усть-Курдюмской улице кто-то украл ее кошелек. В нем были 32 тыс. рублей и банковская карта, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали по подозрению 33-летнего рецидивиста, уже отбывавшего сроки за кражи.

Мужчина во всем признался, но деньги и кошелек не отдал. Оказалось, что аксессуар он выбросил в урну, а наличку потратил. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU