Владимир Путин: Аэропорт «Гагарин» занимает особое место

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-28T08:04:29+03:00

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Президент России Владимир Путин вчера, 27 августа, при посещении нового саратовского аэропорта «Гагарин», поздравил всех с его открытием.

- Я помню очень хорошо 2012 год, обращение губернатора и свою резолюцию бывшему министру транспорта: «Прошу рассмотреть и поддержать». И очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. Хочу поздравить и пожелать успехов, — заявил глава государства.

Владимир Путин отметил, что на ближайшие шесть лет запланировано привести в международное нормативное состояние 60 аэропортов в стране. Однако, по его словам, «Гагарин» занимает особое место.

- То, что он построен с нуля в чистом поле, — это здорово, — подчеркнул президент.

Напомним, аэропорт «Гагарин» был торжественно открыт 20 августа. С этого времени его услугами уже воспользовались около 12 тыс. пассажиров. Аэропорт способен принимать почти все типы воздушных судов.

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ИСТОЧНИК KP.RU