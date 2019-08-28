2019-08-28T08:04:29+03:00
Общество

Владимир Путин: Аэропорт «Гагарин» занимает особое место

Президент России поздравил всех с открытием нового аэропорта [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Владимир Путин посетил аэропорт "Гагарин".

Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин вчера, 27 августа, при посещении нового саратовского аэропорта «Гагарин», поздравил всех с его открытием.

- Я помню очень хорошо 2012 год, обращение губернатора и свою резолюцию бывшему министру транспорта: «Прошу рассмотреть и поддержать». И очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. Хочу поздравить и пожелать успехов, — заявил глава государства.

Владимир Путин отметил, что на ближайшие шесть лет запланировано привести в международное нормативное состояние 60 аэропортов в стране. Однако, по его словам, «Гагарин» занимает особое место.

- То, что он построен с нуля в чистом поле, — это здорово, — подчеркнул президент.

Напомним, аэропорт «Гагарин» был торжественно открыт 20 августа. С этого времени его услугами уже воспользовались около 12 тыс. пассажиров. Аэропорт способен принимать почти все типы воздушных судов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дочь Юрия Гагарина высоко оценила саратовский аэропорт «Гагарин»

На Аллее космонавтов была заложена мемориальная табличка с именем первого космонавта [фото]

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спикер Госдумы удивился, до чего довели здание клуба и стадиона в Заводском районе
У клиентов «Дом.ru» появятся индивидуальные помощники
В Ершове пенсионер забил соседа, который поглаживал коленку его жене
Вячеслав Володин приехал в Заводской район Саратова
Жемчужная чистота Хибин в конкурентных преимуществах
Банк «Открытие» укрепил свои позиции по капиталу и вошел в ТОП-6
Володин планирует посетить сквер Марины Расковой, дом в Елшанке и стадион «Торпедо»
Погрузчик с бетоном провалился под землю в Вольске
Прекращены поиски пропавшей в Саратове пенсионерки
В Энгельсе парень пошел на грабеж ради еды
В Саратове из подсобки магазина вор-рецидивист утащил кошелек с 32 тыс. рублей
Изменилось расписание движения трамваев №5 в Саратове
Три человека пострадали в ДТП двух иномарок в Саратове
В Саратове ночью три человека сгорели в Mercedes
В Саратовской области ожидается дождь и гроза
Панков: Володин неоднократно говорил, что аэропорт начал строиться при помощи Президента Путина
В перевернувшейся под Пугачевом «Калине» пострадал водитель
Дочь Юрия Гагарина высоко оценила саратовский аэропорт «Гагарин»
В Саратове задержана банда гаражных воров
Для лаборатории ООО «КВС» поставят современное оборудование
Пять человек отравились грибами в Саратовской области
В Саратовской области сокращается количество организаций всех сфер деятельности, кроме досуга и развлечений
Дочь первого космонавта передаст саратовскому аэропорту табличку с автографом Гагарина
В Саратовской области с коров надоили 82,3 тыс. тонн молока
Саратовский преступник скрывался в церковной общине Ярославля
В Саратовскую область не пустили украинский сыр из Казахстана
Саратовский пловец выиграл чемпионат мира среди глухих