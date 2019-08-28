Изменилось расписание движения трамваев №5 в Саратове
Это связано с жалобами работников завода
Расписание рейсов трамваев №5
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В Саратове изменилось расписание движения трамваев №5.
- Вечером вагоны будут ходить по-прежнему, кроме последнего рейса. Он будет отправлять от завода «Оргсинтез» в 18:58, а не в 19:10, — сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Также дополнительный рейс введен на утро. Он будет отъезжать от «Оргсинтеза» в 8:44.
Администраторы паблика «ВКонтакте» отмечают, что расписание пришлось изменить из-за жалоб работников завода, которым не понравилось недавнее нововведение.
ИСТОЧНИК KP.RU