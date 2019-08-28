Изменилось расписание движения трамваев №5 в Саратове

СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-28T07:39:31+03:00

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В Саратове изменилось расписание движения трамваев №5.

- Вечером вагоны будут ходить по-прежнему, кроме последнего рейса. Он будет отправлять от завода «Оргсинтез» в 18:58, а не в 19:10, — сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Также дополнительный рейс введен на утро. Он будет отъезжать от «Оргсинтеза» в 8:44.

Администраторы паблика «ВКонтакте» отмечают, что расписание пришлось изменить из-за жалоб работников завода, которым не понравилось недавнее нововведение.

ИСТОЧНИК KP.RU