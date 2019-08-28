Три человека пострадали в ДТП двух иномарок в Саратове

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-28T07:28:55+03:00

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В Заводском районе Саратова столкнулись две иномарки — Renault Logan и Ford Focus.

- ДТП случилось на пересечении Тульской улицы и Фруктового проезда, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

В аварии пострадали три человека из Renault — 59-летний водитель и две пассажирки, одной из которых 58 лет. Их госпитализировали.

На месте работали врачи «скорой», сотрудники областной службы спасения, ДПС и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU