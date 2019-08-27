2019-08-27T21:00:11+03:00
Общество

Панков: Володин неоднократно говорил, что аэропорт начал строиться при помощи Президента Путина

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Владимир Путин посетил новый аэропорт Саратова "Гагарин"Владимир Путин посетил новый аэропорт Саратова "Гагарин"
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» поделился впечатлениями от прилета Президента РФ Владимира Путина в новый аэропорт «Гагарин».

- Охватывает чувство гордости за наших жителей. При насыщенном графике работы (все его видели) Президент страны Владимир Путин прилетел в наш новый открывшийся аэропорт «Гагарин». Володин неоднократно говорил, что это при помощи Путина он начал строиться. Новый аэропорт -это новые возможности для наших жителей и области, - отметил Николай Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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