В перевернувшейся под Пугачевом «Калине» пострадал водитель

27 Авг. 20:42 2019-08-27T20:42:14+03:00

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В Саратовской области на трассе Пугачев – Надеждинка перевернулся автомобиль «Лада Калина».

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в 14-ти км от Пугачева.

По предварительной версии, 66-летний водитель «Калины» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Прибывшим на место областным спасателям пришлось извлекать зажатого водителя из салона с помощью гидравлического инструмента.

Мужчина был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU