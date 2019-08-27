В перевернувшейся под Пугачевом «Калине» пострадал водитель
Спасатели вырезали его гидравлическим инструментом
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В Саратовской области на трассе Пугачев – Надеждинка перевернулся автомобиль «Лада Калина».
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в 14-ти км от Пугачева.
По предварительной версии, 66-летний водитель «Калины» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Прибывшим на место областным спасателям пришлось извлекать зажатого водителя из салона с помощью гидравлического инструмента.
Мужчина был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU