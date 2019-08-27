2019-08-27T20:42:14+03:00
Происшествия

В перевернувшейся под Пугачевом «Калине» пострадал водитель

Спасатели вырезали его гидравлическим инструментом
Екатерина Семенова
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В Саратовской области на трассе ПугачевНадеждинка перевернулся автомобиль «Лада Калина».

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в 14-ти км от Пугачева.

По предварительной версии, 66-летний водитель «Калины» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Прибывшим на место областным спасателям пришлось извлекать зажатого водителя из салона с помощью гидравлического инструмента.

Мужчина был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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