В Саратове задержана банда гаражных воров
Банда гаражных воров в Саратове.! другой источник
В Саратове полиция задержала криминальный квартет на чужой «семерке».
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, проверка показала — за рулем сидел подросток без прав.
Еще один мальчик, которому пока не исполнилось 18, а также их совершеннолетние друзья сначала попытались уйти от погони, но потом машина опрокинулась в кювет, и ехать пришлось уже в отдел полиции.
Выяснилось, что главарь банды не раз сидел. Вместе со своим взрослым сообщником рецидивист отправился под стражу. Молчаливые злоумышленники не давали никаких показаний, а их младшие друзья рассказали, что планировали спрятать автомобиль, а потом разобрать на детали для продажи.
Задержанные подозреваются в серии краж. По версии следствия, они любили наведываться в чужие гаражи и машины.
Один из пострадавших рассказал, что неизвестные не только угнали его ВАЗ в Заводском районе, но и взяли инструменты, а также куски наполнителя.
Для этого граждане взломали замок гаража.
Сейчас на всех завели уголовные дела. Они могут быть причастны к другим криминальным эпизодам.
ИСТОЧНИК KP.RU