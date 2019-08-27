В Саратове задержана банда гаражных воров

СЕГОДНЯ 16:51 2019-08-27T17:02:00+03:00

Они орудовали также в чужих автомобилях

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В Саратове полиция задержала криминальный квартет на чужой «семерке».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, проверка показала — за рулем сидел подросток без прав.

Еще один мальчик, которому пока не исполнилось 18, а также их совершеннолетние друзья сначала попытались уйти от погони, но потом машина опрокинулась в кювет, и ехать пришлось уже в отдел полиции.

Выяснилось, что главарь банды не раз сидел. Вместе со своим взрослым сообщником рецидивист отправился под стражу. Молчаливые злоумышленники не давали никаких показаний, а их младшие друзья рассказали, что планировали спрятать автомобиль, а потом разобрать на детали для продажи.

Задержанные подозреваются в серии краж. По версии следствия, они любили наведываться в чужие гаражи и машины.

Один из пострадавших рассказал, что неизвестные не только угнали его ВАЗ в Заводском районе, но и взяли инструменты, а также куски наполнителя.

Для этого граждане взломали замок гаража.

Сейчас на всех завели уголовные дела. Они могут быть причастны к другим криминальным эпизодам.

ИСТОЧНИК KP.RU